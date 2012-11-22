Вихідні на зимові свята: 30-31 грудня і 1 січня, а також 5, 6 і 7 січня

У дні Новорічних свят вихідними будуть 30 і 31 грудня 2012 року, а також 1 січня 2013 року.

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Миколи Азарова у Facebook.

Зокрема, згідно з уточненими на сторінці М.Азарова даними, виходячи з постанови Кабміну, робочий день з понеділка, 31 грудня, перенесено на суботу, 29 грудня.

Таким чином, вихідними будуть 30, 31 грудня і 1 січня.

Крім того, вихідними днями будуть 5, 6 і 7 січня.