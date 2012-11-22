ПриватБанк передав Дніпропетровській лікарні унікальне обладнання для лікування онкохворих дітей

ПриватБанк 21 листопада офіційно передав Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні унікальне обладнання для комплексного лікування онкохворих дітей.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет передав лікарні три одиниці обладнання закордонного виробництва загальною вартістю понад 1 млн грн. Це автоматичний біохімічний аналізатор крові, що дозволяє контролювати стан маленьких пацієнтів під час проходження хіміотерапії, ультрасучасний електрохірургічний апарат для операцій, який дозволить мінімізувати виникнення ускладнень і збільшити шанси на повне одужання кожної дитини, а також новий коагулометр, що дозволяє поліпшити діагностику порушень згортання крові і попереджати кровотечі при проведенні хіміотерапії.

Медична техніка передана лікарні в рамках благодійної програми «Дитинство для всіх!», що проводиться благодійним фондом ПриватБанку «Допомагати просто!». Програму також супроводжують волонтери Дніпропетровської, благодійної організації «Сяйво веселки», які проводять арттерапію для маленьких пацієнтів стаціонару і збирають кошти на ліки для онкохворих дітей.

"Обладнання, яке ми офіційно передаємо лікарні, вже змонтували, налагодили і воно починає працювати, рятуючи життя дітей. Усі кошти на його закупівлю були зібрані клієнтами ПриватБанку протягом 5 місяців. У благодійній акції через мережу банкоматів взяли участь понад 48 тисяч клієнтів банку. Дякую всім за підтримку цього доброго діла. Усі зібрані кошти пішли винятково на обладнання. Зі свого боку, банк забезпечив повний контроль за використанням грошей, проведенням тендера, закупівлею, доставкою та наладкою обладнання», - зазначив голова правління, вручаючи сертифікат на обладнання.

За словами О.Дубілета, у середньому клієнти перераховували зі своїх рахунків на допомогу онкохворим дітям по 20-25 грн. Максимальний внесок становив 500 грн, мінімальний - 1 грн.

Він наголосив, що особливістю благодійної програми також є відкрите голосування он-лайн клієнтів ПБ, які вибрали саме проект для допомоги онкохворим дітям.

«Багато клінік мріють про таке обладнання моделі 2012 року від найкращих виробників. У Дніпропетровську - це вже реальність. Наша лікарня - єдина дитяча лікарня в Україні та п'ята лікарня взагалі в країні, яка завдяки програмі ПриватБанку має такий сучасний електрохірургічний інструментарій», - заявив журналістам директор Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Хитрик.

За його словами, це допоможе якісно і безпечно робити операції дітям зі складними пухлинами.

Довідка УНІАН. З початку 2012 року в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні пройшли лікування понад 400 дітей. У стаціонарі лікарні постійно перебувають 20-30 маленьких пацієнтів. Благодійна програма ПриватБанку "Допомагати просто!" діє з 2010 року і дає можливість клієнтам банку брати участь у благодійних проектах, спрямованих на підтримку дітей-сиріт, важкохворих дітей та цільових проектах допомоги постраждалим від стихійних лих і катастроф. Зробити свій внесок у добру справу можна перерахувавши суму пожертвувань в банкоматах банку або надіславши на благодійність дрібну здачу в відділеннях банку (до 1 грн). У рамках програми "Допомагати просто!" вже зібрано 7 млн ​​210 тис. грн для дитячих будинків та понад 4,5 млн грн на цільові благодійні програми.