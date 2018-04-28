Бюджетні гроші пропали в "казначейському трикутнику"

В Україні вже кілька місяців затримується перерахування субвенції з рахунків Держказначейства до місцевих бюджетів, а далі йде ланцюгова реакція - обласні казначейства блокують рахунки міськадміністрацій.

У підсумку спочатку постраждали незахищені статті бюджетів, а тепер фінансування настільки обмежене, що грошей у регіонах немає і на виплату зарплат, а це вже стосується соціальних, або захищених статей бюджету.

Ситуація доходить до абсурду - місцеві бюджети демонструють "порожні кишені", казначейство запевняє, що гроші пішли, а уряд повчає, що гроші не дійшли до тих, хто неправильно просить.

Минули вибори - закінчилися гроші

Правління Асоціації міст України 15 листопада розмістило на своєму сайті "Аналітичну оцінку проблем казначейського обслуговування місцевих бюджетів", у якій детально описала ситуацію, що склалася. АМУ також нагадала, що раніше вже направляла прем'єр-міністру Миколі Азарову Звернення щодо невиплат казначейства, яке ґрунтувалося на аналізі даних понад 120 органів місцевого самоврядування країни. Згідно з аналітичною оцінкою, більшу частину затриманих платіжних доручень та заблокованих рахунків становлять так звані незахищені статті видатків місцевих бюджетів: житлово-комунальне господарство, транспорт, утримання установ бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, забезпечення дорожнього господарства та сфери благоустрою, капітальні витрати і т.і.

Крім того, в АМУ наголошують, що затримки та блокування коштів навіть на 3-5 днів створюють серйозні проблеми для органів місцевого самоврядування. Вони завдають матеріальної шкоди через державу, не виконавши зобов'язання за партнерськими договорами та іншим розрахунками, а жителі населених пунктів не отримують відповідних послуг.

«Якщо влітку блокувалися незначні суми, то на сьогодні рахунок пішов уже на мільйони. Тільки за даними міст, доступних для аналізу, зараз заблокований майже 1 млрд грн місцевих бюджетів. Якщо екстраполювати ці показники на всю Україну, то можна говорити про те, що держава безпроцентно кредитується в розмірі 3-4 млрд грн за рахунок місцевих бюджетів. Такий спосіб підтримки ліквідності єдиного казначейського рахунку впливає негативно на якість життя в більшості населених пунктів, а негативні наслідки від таких дій ще довго доведеться виправляти», - наголошується в аналітичній записці АМУ.

А тепер кілька новин з регіонів:

В Івано-Франківську понад двісті осіб пікетували обласне держказначейство, вимагаючи виплати боргів із зарплати. За словами секретаря Івано-Франківської міської ради Руслана Марцінківа, на сьогодні місту не вистачає 38 млн грн для виплати зарплати і на енергоносії бюджетникам. «Хоча на рахунках є 12,5 мільйона гривень, але скористатися цими коштами не можна, тому що казначейство не отримало з Києва вказівку їх пропускати, - сказав Р.Марцінків. - А ще 17 млн гривень - це заборгованість за енергоносії бюджетних установ міста».

УНІАН у міськрадах низки міст Донецької області неофіційно підтвердили, що з кінця або навіть з середини вересня і досі існують великі проблеми з Держказначейством.

Керівники органів місцевого самоврядування Тернопільської області вимагають від керівництва держави виділити кошти на зарплати працівникам бюджетної сфери. У зверненні до уряду зазначено, що регіон недофінансований майже на 175 млн грн, відповідно, до кінця року немає коштів на виплату зарплат учителям, лікарям, працівникам культури та інших бюджетних сфер. Особливо напружена ситуація складається в установах культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, а також в апаратах сільських, селищних і міських рад.

У Сумах через значну заборгованість із зарплати колектив комунального підприємства «Сумиелектроавтотранс» загрожує оголосити страйк, у результаті чого в обласному центрі тролейбуси можуть не вийти на лінії. За словами начальника відділу логістики та зв'язку Сумської міської ради Валерія Семесенка, борг становить близько 2 млн грн: «Вони не отримали її за серпень, вересень і жовтень. Ситуація ускладнюється тим, що з держбюджету не надійшло 2,3 млн грн компенсації за пільговий проїзд пасажирів». Як пояснив ситуацію мер міста Геннадій Мінаєв, «у казначействі також «зависли» гроші міського бюджету, виділені для потреб підприємства на суму 1 млн грн. Я вже не кажу, що шини потрібно купувати 250 штук по 3 тис грн кожна на зиму і плюс запчастини», - сказав мер.

Мер Кременчука Полтавської області Олег Бабаєв відправив телеграму до Кабінету міністрів і Міністерства фінансів з проханням розблокувати рахунки міськвиконкому в Держказначействі і профінансувати незахищені статті видатків. «У нас у Держказначействі зависло платежів понад 20 млн грн. Усе це незахищені статті бюджету. Абсолютно важка ситуація з будівництвом, ремонтом, асфальтуванням доріг, ремонтом лікарень. Не проходять інвестиційні платежі та держсубвенції. Ми подаємо до казначейства платіжки і просимо оплатити, але казначейство не пропускає ці витрати», - заявив мер, додавши, що аналогічна ситуація склалася у всій області. «Не зрозуміло чому. Гроші ми заробили, вони у нас є, але нам їх не дають», - сказав Бабаєв.

Наостанок: у єдиному зоопарку Чернігівської області, розташованому в райцентрі Мена, 6 бурих ведмедів і 4 скунси досі не залягли у сплячку. Як пояснила директор зоопарку Зінаїда Максименко, зазвичай тварини залягають у сплячку наприкінці жовтня і прокидаються тільки наприкінці березня наступного року. Вона припустила, що на «бадьорий» стан тварин, крім теплої погоди, яка зберіглася, можуть впливати і зміни в їхньому живленні, оскільки через наявні затримки із фінансуванням через казначейство в раціоні мешканців зоопарку переважає картопля. У Головному управлінні культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації підтвердили, що протягом останніх двох місяців через казначейство проплати здійснюються нерегулярно.

УНІАН на початку тижня звернувся за коментарем до Держказначейства, але на момент виходу статті відомство відповідь не надало. Утім, ми продовжуємо чекати відповіді і як тільки її отримаємо, обов'язково оприлюднимо.

Ще один цікавий нюанс. Вищезазначене звернення Асоціації міст України до уряду з повним викладенням даних за регіонами у вигляді інфографіки оприлюднено на сайті АМУ. Тепер адреса не є читабельною (http://www.auc.org.ua/news/analitichna-otsinka-problem-kaznacheiskogo-obslugovuvannya-mistsevikh-byudzhetiv). А шкода - інфографіка там наочна. (Після опублікування статті адреса "запрацювала").

Вказівка до дії - вчися випрошувати належне

Натомість влада відповіла на запитання про заборгованість з істинно владним цинізмом. До прем'єр-міністра Миколи Азарова це поняття застосовується з відмахуванням на Оскара Уайльда: цинік - «людина, що знає всьому ціну, але не цінує нічого». Як можна інакше охарактеризувати обіцянку Кабміну вирішити проблеми регіонів, чаша терпіння яких щодо заборгованості із зарплат переповнена, і ясніше до того ж, як правильно, без мітингів, просити допомоги щодо цього питання місцевої влади, яка за волею виборців опозиційна. Нібито це вона провокує народ на протистояння - «свої» так не чинять. Не узгоджується з цим традиційний докір владі «попередникам» щодо поділу країни на захід та схід. А зараз хіба не розколюють на прихильників і опозицію. Виходить, якщо не підтримав на виборах правлячу команду, то тобі можуть відключити воду, знизити тиск у батареях, не виплатити зарплату? І все тільки через те, що ти «інакодумаючий». До того ж усе, що належить за законом, має просити, а не вимагати.

«Окремо зверну вашу увагу, що за останні дні в ЗМІ почали з'являтися сюжети, в яких показують мітинги, організовані, як правило, у містах, які очолюють представники опозиції. На цих мітингах, за участю керівників цих міст, звучить вимога виплатити заборгованість із зарплати. Насамперед, хочу звернути увагу на те, що саме керівники міст, обрані їхнім населенням, персонально відповідають за вирішення всіх проблем життєдіяльності міста. Зокрема - за своєчасну виплату заробітної плати", - сказав М.Азаров у вступному слові на засіданні уряду.

Тобто, конституційна вимога громадян виплатити заробітну плату, а в нашому випадку - перерахувати кошти з казначейського рахунку на місцеві рахунки, можна розтлумачити як опозиційна акція, а не наслідки промахів влади? Вірю, важко привселюдно визнати, що засіки Батьківщини порожні. Набагато легше звалити провину на іншого. Для прикладу, Азаров вважає, що саме керівники міст повинні дбати про створення стимулів для діяльності підприємців, для розвитку бізнесу, для роботи підприємств та наповнення бюджетів, і саме міські голови персонально відповідають за ріст доходів бюджетів і за цільове, законне витрачання їхніх коштів.

І тут, звичайно, не має значення, що влада «творить» з економікою країни, особливо останнім часом напередодні зміни місця роботи багатьох членів Кабміну, які повернуться в уподобані депутатські крісла і відновлять недоторканність до своїх персон. А поки, як у пісні співають, кермові буквально «малюють» власним «пензлем» правила поведінки в країні. У ручному режимі керують економікою - змінюють правила гри на валютному ринку задля поповнення золотовалютних запасів, які невпинно йдуть «у витрати» для «стабілізації» курсу гривні, «коригуються» податкові ставки і фіскальні «претензії» до бізнесу, запроваджуються нові акцизи, тарифи тощо. А економіка, на яку і так тиснуть зовнішні негативні фактори, за чиїмись особистими схемами не працює, вона відмовляється розуміти накази і котиться в рецесію - виробництво завмирає, торговельний дефіцит б'є рекорди, ціни ростуть, доходи тануть. А інвестори тримають «вухо гостро», гроші в безнадію вкладати не хочуть. Так може відверто поговорити про це з народом, на службі у якого ти знаходишся?.. Причому після виборів цілком прогнозованим було зростання дірок у бюджеті, а це не могло не відбитися на зростанні заборгованості із заробітної плати. Хоча, спроба одкровення була. Азаров якось визнав, що підвищити, відповідно до закону, з 1 січня 2013 року зарплати вчителям і медикам, відповідно до закону про бюджет, буде проблематично у зв'язку з економічним становищем в країні.

Ще раніше, у вересні п.р., відверту заяву зробив Президент України Віктор Янукович. Він «уточнив» офіційну статистику, повідомивши, що загальна сума заборгованості з виплати зарплат в Україні досягла 1,5 млрд грн. (за даними Держстату - до вересня 986,04 млн грн.). Профспілки вважають, що для здійснення у 2012 році всіх виплат бюджетникам не вистачає близько 10 млрд грн.

За словами заступника голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергія Романюка, у зв'язку з цим профспілки ініціюють зустріч з керівництвом уряду за участю галузевих міністрів, представників регіональних профспілок 10 грудня.

«Якщо зараз ВР старого чи нового скликання не перегляне зміни до закону України про державний бюджет на 2012 рік, люди залишаться без заробітної плати, тому що резервів, щоб виплатити заробітну плату за грудень, немає. Це кошти, яких не вистачає, щоб закрити фінансовий рік. Ці кошти взагалі в бюджеті не передбачені», - стверджує Романюк.

За його словами, про те, що буде заборгованість із зарплати, що не вистачить фінансування приблизно на місяць-півтора, було відомо відразу після ухвалення закону про державний бюджет.

«Інформацію в Кабмін, в Міністерство освіти молоді та спорту ми направили ще у травні цього року. І цифри ми назвали приблизно такі ж. Ці речі ми знали. Ми сподівалися, що коли будуть переглядати закон про держбюджет на 2012 рік, а протягом року кілька разів вносили зміни до цього закону, то для бюджетників, насамперед для педагогів, там знайдуться кошти, і дефіцит буде закрито. На жаль, у тих змінах, які ухвалювались протягом року, освітня складова не була проголосована», - констатував Романюк.

На його думку, потрібно, щоб Кабінет міністрів направив до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет на 2012 рік, де б чітко вказав, «з яких статей кошти зняти і перекинути на ті статті, де є велика проблема із закриттям.

Але Азаров вважає, що в усьому винні керівники, не здатні «виконувати свої обов'язки так, щоб бюджет виконувався, якщо є дефіцит коштів, то вони завжди можуть звернутися за допомогою до обласної або центральної влади. Для цього є відповідний порядок, затверджений законодавством. І є цивілізована етика відносин. Якщо ти просиш грошей, то зроби це, принаймні, по-людськи. Але жодним чином не агресивно вимагати чогось з мітингових трибун та з екранів телевізорів. Уряд, безумовно, вирішить проблеми тих регіонів, які звертаються за допомогою. Тому що це проблеми не певних політиків, а людей. Але політикам і місцевим чиновникам я хочу серйозно сказати: припиніть займатися демагогією і мітінговщиной. Припиніть підбурювати людей, займайтеся своїми справами».

Ймовірно, до поради прем'єра прислухалися в Києві. Ситуація наступна: педагогам і медикам столиці стали масово затримувати зарплату. До того ж їх попередили, що в кращому разі вона буде приблизно в 20-х числах місяця. Наступного місяця можна буде розраховувати лише на аванс. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов пообіцяв, що педагоги й лікарі вже 16-19 листопада почнуть отримувати гроші, що в принципі «потихеньку» і відбувається.

«Для нас сьогодні важливо насамперед погасити борги із зарплати перед тими фахівцями, які щоденно надають соціально важливі і життєво необхідні послуги: лікують хворих, рятують життя, навчають і виховують наших дітей. Тільки після цього ми почнемо виплачувати зарплати співробітникам міської та районних держадміністрацій», - сказав О.Попов.

Раніше в столиці не було затримок із виплатою зарплат. Тут варто нагадати, що в Києві «регіонали» не вийшли переможцями на виборах, зате Попов - не опозиціонер і, мабуть, правильно просив «милостиню».

Скоріше за все, у владі подумали, що вибори в чомусь подібні дозвіллю, а за розваги треба платити. Хочеш голосувати, виборець? Будь готовий заплатити за задоволення відчути себе "єдиним носієм влади в країні" власної пенсією, зарплатою і т.і. І відповідно, твій регіон може "заплатити" за вибори урізаними капітальними видатками (читай - дорогами, ремонтами шкіл та садочків...). Загалом, думай, коли голосуєш...

Нана Чорна (УНІАН)