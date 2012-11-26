Мінімальний розмір пенсії з 1 грудня становитиме 884 грн

Мінімальний розмір пенсії з 1 грудня 2012 року становитиме 884 грн і зрівняється з показником прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Згідно з повідомленням, Пенсійний фонд також здійснив перерахунок надбавок, підвищень, доплат, додаткових пенсій, прив'язаних при розрахунку до показника прожиткового мінімуму.

Зокрема, розміри підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» становитимуть для інвалідів війни (залежно від групи інвалідності) - від 265,20 грн - до 442 грн, підвищення учасникам бойових дій - 221 грн. Мінімальний розмір пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» і працівникам сфери їх обслуговування становитиме 2652 грн, мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій (без урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною) інвалідам першої групи становитиме 2519,4 грн, другої групи - 2254,2 грн, інвалідам - ​​1989 грн, учасникам бойових дій - 1458,6 грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 листопада Пенсійний фонд повністю профінансував виплату пенсій за листопад по всіх регіонах України.

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