Понад 90% українських фахівців хочуть працювати за кордоном - дослідження

Тотальна більшість (91%) висококваліфікованих молодих фахівців з вищою освітою думають про роботу за кордоном, оскільки українську молодь не влаштовує економічна і політична ситуація в країні.

Про це йдеться в результатах дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

Згідно з повідомленням, фахівці в основному віком до 30-років висловлюють серйозні наміри шукати роботу за кордоном, у першу чергу, в країнах Європи, США і Канаді. Такі дані були одержані в результаті опитування, проведеного міжнародним кадровим порталом hh.ua у листопаді 2012 року.

Майже половина респондентів - 48% - відповіли, що мають серйозні наміри виїхати з України. 43% опитаних призналися, що іноді розглядають можливість пошуку роботи за кордоном, і лише 4% зовсім не планують виїжджати з України. Водночас 5% респондентів хочуть використовувати навчання за кордоном для того, щоб залишитися там працювати.

Найпопулярнішими для запланованої трудової міграції є розвинені західні країни: Європа (63%) і США/Канада (42%). Цікаво, що п'ята частина їде або планує їхати до Австралії, а 14% – до Росії. 16% опитаних відповіли, що їм не важливо, куди емігрувати, лише були б хороші умови проживання. Менш популярними виявилися Азія (8%), Південна Америка (5%), Африка (3%), хоч і туди знайшлися охочі виїхати.

Переважна більшість респондентів - 72% - вважають, що головна причина виїзду молоді на роботу за кордон, це відсутність хорошого майбутнього для себе і своєї сім'ї в Україні. 44% вказали причиною потенційної міграції низький рівень оплати праці. 41% - вважають, що в Україні немає умов для повноцінної реалізації їх професійних якостей, а нестабільна політична ситуація здається «коренем зла» для 34% респондентів.

Для охочих виїхати за кордон має велике значення вік. 40% опитаних упевнені, що емігрувати краще у молодому віці, коли ще немає сім'ї. Ще 15% вважають, що слід використовувати навчання за кордоном як «трамплін» для побудови кар'єри. 9% відповіли, що виїжджати за кордон краще у молодому віці, але вже з сім'єю. Втім, істотна частина опитаних - 36% - упевнені, що вік і сімейний стан у цій ситуації не мають значення.

43% респондентів вже одружені, 24% мають неофіційні стосунки, а 33% зовсім не мають стосунків. Але охочих виїхати з України однаково багато для всіх зазначених категорій.

Серед 5% респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на навчання, 71% віддали перевагу б країнам Євросоюзу, 21% – США або Канаді, 5% – Австралії і лише 3% – Росії.

Західні країни респондентам симпатичні «взагалі», без конкретизації (62%). Вагомими причинами при виборі країни є також хороший рівень освіти в західних країнах (48%) і наявність стипендій на навчання (27%). На безкоштовне навчання опитані розраховують мало – цей пункт вибрали лише 19% респондентів. На родичів і знайомих покладається ще менша кількість охочих виїхати – 12%.

Для деяких респондентів важливим чинником вибору країни для подальшого навчання є володіння необхідною іноземною (найчастіше англійською) мовою.

Опитані не вважають навчання в західних країнах найпростішим способом побудувати кар'єру за кордоном. 40% респондентів не упевнені в тому, що закордонна освіта допоможе їм залишитися в країні навчання. 27% вважає, що така освіта не має вирішального значення при намірі емігрувати. І лише третина респондентів розраховує побудувати кар'єру за кордоном після закінчення навчання. Водночас, 91% опитаних ніколи не здобували освіту за кордоном.

Лише 4% опитаних не планують виїжджати з України. Найпопулярнішою причиною такого рішення є побоювання виявитися людьми «другого сорту» в чужій країні (35%). Другою за популярністю причиною стали патріотичні почуття і бажання розвивати рідну країну (31%). Лише чверть тих, хто не хоче покидати Україну, задоволені роботою в рідній країні.

У опитуванні брали участь 5 017 респондентів, серед яких 60%, – чоловіки, 40% – жінки. Середній вік опитаних – 30 років. 77% опитаних мають закінчену вищу освіту, 11% – незакінчену вищу, в опитуванні взяли участі кандидати наук (2%), і така сама кількість аспірантів.

Найбільше респондентів представляють такі сфери освіти: економічну – 34%, технічну – 21%, інформаційні технології – 11%, гуманітарну – 10%.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter – найбільше об'єднання онлайн-рекрутмента проектів восьми країн Північної та Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією з головних складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі.

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