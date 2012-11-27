МЗС: Євросоюз повинен ввести безвізовий режим з Україною раніше, ніж з Росією

У МЗС України вважають, що Європейський Союз повинен ввести безвізовий режим з Україною раніше, ніж з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров, коментуючи сьогоднішнє висловлювання посла з особливих доручень МЗС Російської Федерації Анвара Азімова.

О.Дікусаров зазначив, що Україна засвідчила своє прагнення стати повноправним членом Євросоюзу і проводить «титанічну роботу» щодо приведення українського законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу.

«І тому природно, на наш погляд, що це буде враховано європейською стороною, що безвізовий режим має бути наданий Україні, яка засвідчила своє прагнення стати членом ЄС, першим, ніж країнам, поки що не охочим вступити до лав Європейського Союзу», - сказав він.

Водночас, за словами А.Дікусарова, в МЗС України виступають за те, що український і російський народи заслуговують, щоб візовий режим з ЄС було лібералізовано настільки, щоб візи були скасовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, на прес-конференції в Москві посол з особливих доручень МЗС Росії А.Азімов сказав: «Буде політично неправильно, якщо ЄС домовиться про безвізовий режим з Україною перш, ніж з Росією».

А.Азімов заявив, що скасування віз може бути лише зустрічною. За його словами, Росія буде змушена зробити відповідні висновки, якщо до кінця 2013 року не почнеться діалог між Росією і Євросоюзом про безвізовий режим.

Він заявив, що всі технічні питання скасування візового режиму між РФ і Євросоюзом вирішено. А.Азімов вважає, що ЄС повинен ухвалити політичне рішення в інтересах безвізового режиму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біометричні паспорти: корупції боятися - до Європи не потикатися