Кабмін змінив джерело фінансування адресної допомоги

Кабінет Міністрів ухвалив рішення позбавити солідарну пенсійну систему від невластивих їй витрат - виплати щомісячної адресної допомоги, яка тепер буде фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України, з посиланням на рішення уряду, прийняте на засіданні 28 листопада.

Як сказано в повідомленні, зміни до відповідної постанови Кабміну були внесені за ініціативою віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка.

«Як відомо, виплата щомісячної державної адресної допомоги здійснюється за рахунок коштів, з яких виплачуються пенсії і державна соціальна допомога. Оскільки ці виплати не властиві солідарній системі, уряд ухвалив рішення здійснювати виплати за рахунок коштів державного бюджету, що також дасть можливість вирішити питання взаєморозрахунків Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Президент України Віктор Янукович висловився за те, щоб саме цього року було розроблено і розпочато впровадження дієвої та справедливої ​​системи адресної соціальної допомоги. При цьому прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що допомога має бути адресною і при цьому відчутною.