Борги із зарплат бюджетникам ліквідують найближчими тижнями - Тігіпко

Борги із зарплат працівникам бюджетної сфери будуть ліквідовані найближчими тижнями.

Про це віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив сьогодні під час проведення всеукраїнської селекторної наради, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

У нараді взяли участь представники Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, керівництво обласних державних адміністрацій.

«Зарплати лікарів, вчителів, інших працівників бюджетних установ - це захищені видатки, які мають здійснюватись у будь-якому разі. Усі необхідні для цього кошти будуть перераховані місцевим бюджетам», - зазначив С.Тігіпко.

За словами урядовця, цього тижня на засіданні уряду ухвалили рішення виділити кошти, достатні для покриття зарплатної заборгованості.

«За останні два роки ми вдвічі зменшили рівень заборгованості за заробітними платами і повинні зберегти цю тенденцію. Усі можливості для ліквідації заборгованості, що виникла, у нас є», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

С.Тігіпко зобов’язав представників регіональної влади оперативно реагувати на проблеми із виплатою зарплат і негайно інформувати про них уряд. Віце-прем’єр також висловив упевненість, що до нового року всі виплати будуть здійснені і всі області будуть дотримуватись ритмічного графіку виплат.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада профспілки заявили, що для здійснення в 2012 році всіх виплат бюдженикам не вистачає близько 10 млрд грн.

У середу, 28 листопада, прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився провести всеукраїнську селекторну нараду з питань виниклої заборгованості із зарплат бюджетникам. До того ж М.Азаров сказав, що керівники регіонів повинні проінформувати, як використовувалися за останні місяці бюджетні кошти. Глава уряду зазначив, що є непоодинокі випадки, коли окремі чиновники, розраховуючи, що з виплатою заробітної плати уряд завжди допоможе, використовують фінансові ресурси не на першочергові цілі.

За даними Державної служби статистики, в Україні загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада п.р. скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн, і становила 896,906 млн грн.