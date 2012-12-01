Азаров хоче використовувати норвезький досвід соціального захисту громадян

Україна має намір використовувати норвезький досвід соціального захисту громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспен Барт Ейде, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Україна вивчить і буде використовувати досвід Норвегії в сфері побудови соціально-орієнтованої держави з високими соціальними гарантіями», - сказав М.Азаров.

При цьому він додав: «Соціальний захист громадян та підвищення соціальних гарантій - ядро нашої політики, тому ми зацікавлені в використанні найкращого європейського досвіду в цій сфері».

За словами М.Азарова, продемонстрована останніми виборами радикалізація українського суспільства пов'язана з тим, що протягом багатьох років соціальна політика, яка реалізовувалася в Україні, не була достатньо ефективною, і це призвело до значного розшарування суспільства.

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