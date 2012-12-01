Лавринович запевняє, що наступного президента обиратиме народ, а не парламент

Міністр юстиції України Олександр Лавринович вважає, що наступний Президент України буде не призначатися кимось, а обиратиметься народом України.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» у п’ятницю ввечері, коментуючи висловлювання, що Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум «під нинішнього главу держави», аби він на наступний термін обирався у парламенті.

«Для мене дуже дивно чути, що закон ухвалений для того, щоб назавжди був Президентом Віктор Федорович Янукович», - сказав Л.Лавринович.

Міністр юстиції зауважив, що громадяни самі визначають, які питання ініціювати для винесення на референдум, а Президент лише проголошує проведення цього референдуму.

«Я не розумію, чому так боятися права громадян безпосередньо голосувати. Якщо будуть наступні вибори, то будуть різні кандидати, і ніхто не буде призначати наступного Президента. Його виберуть громадяни України», - сказав О.Лавринович.