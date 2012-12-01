Відома українська письменниця Ліна Костенко відмовилася від премії "Золотий письменник України".

"Ліна Костенко відмовилася від цієї відзнаки. Очевидно, вона має на це право. І не зобов'язана нікому нічого пояснювати. Тим більше що той спосіб життя, який Ліна Василівна вибрала, давно засвідчив її ставлення до нагород і рейтингів", - пише газета «День».

Премія «Золотий письменник України» присуджується тим письменникам-романістам, чиї твори видавалися накладом 100 тис. примірників (точкою відліку було взято 2000 рік).

У цьому році лауреатами стали Юрій Мушкетик, Анатолій Дімаров, Юрій Логвин, Мирослав Дочинець, Ірен Роздобудько, Юрій Винничук, Всеволод Нестайко, Іван Білик, Андрій Курков, Олег Чорногуз, Міла Іванцова, Андрій Кокотюха, Люко Дашвар, Лада Лузіна, Симона Вілар, Сергій Жадан та Оксана Забужко.