Лавринович розповів, коли можливий референдум про вступ України до Митного союзу
13:59, 01 грудня 2012Соцполітика
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Міністр юстиції України Олександр Лавринович заявляє, що для винесення на референдум питання про вступ України до Митного союзу спочатку необхідно підписати відповідну міждержавну угоду.
Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» у п’ятницю ввечері.
«Я сумніваюся, що буде можливість такий референдум провести у відповідності з чинним законом», - сказав міністр.
За його словами, аби вірішувати подібне питання на референдумі, потрібно, щоб «були укладені відповідні міждержавні угоди».
«І коли питання ратифікації буде, тоді процедура, яка визначена у Конституції, передбачає, що це має бути винесено на всеукраїнський референдум», - сказав О.Лавринович.
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