Лавринович розповів, коли можливий референдум про вступ України до Митного союзу

Міністр юстиції України Олександр Лавринович заявляє, що для винесення на референдум питання про вступ України до Митного союзу спочатку необхідно підписати відповідну міждержавну угоду.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» у п’ятницю ввечері.

«Я сумніваюся, що буде можливість такий референдум провести у відповідності з чинним законом», - сказав міністр.

За його словами, аби вірішувати подібне питання на референдумі, потрібно, щоб «були укладені відповідні міждержавні угоди».

«І коли питання ратифікації буде, тоді процедура, яка визначена у Конституції, передбачає, що це має бути винесено на всеукраїнський референдум», - сказав О.Лавринович.