Cередньомісячна зарплата у Москві вже досягла 1,5 тис. доларів

Середньомісячна заробітна плата у Москві становить 45,6 тис. рублів (близько 1,5 тис. доларів).

Про це УНІАН повідомили у департаменті економічної політики і розвитку міста Москви за підсумками 10 місяців поточного року.

«Середньомісячна заробітна плата у Москві збільшилася на 11,4%, і становить 45,6 тис. рублів, що в 1,8 разу перевищує середньоросійський рівень. Зростання реальної заробітної плати становило 5,6%», - зазначається у повідомленні.

Середньодушові грошові доходи населення Москви залишаються одними з найвищих у країні, їх рівень досяг 41,4 тис. рублів.

Середній розмір пенсій - 9870,38 рубля (близько 330 доларів). З 1 січня 2012 року в Москві встановлено розмір міського соціального стандарту - 12 тис. рублів (близько 400 доларів).

Загальна чисельність пенсіонерів у Москві на 1 жовтня збільшилася на 4,5%, і становила 2,77 млн осіб.

Чисельність постійного населення Москви перевищила 11,9 млн осіб.