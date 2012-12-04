Кабмін планує в 2013 році всього лише двічі протягом року переглядати соцстандарти

Кабінет міністрів планує в 2013 році всього лише двічі протягом року переглядати соцстандарти (розмір прожиткового мінімуму і мінімальну заробітну плату) - у січні і грудні. Це випливає з проекту Держбюджету на 2013 рік, поданого на розгляд парламенту.

Водночас, як правило соцстандарти в Україні переглядаються не рідше одного разу на квартал. Так, у поточному році розмір прожиткового мінімуму та мінімальна зарплата переглядалися (збільшувалися) протягом року 5 разів: 1-го січня, квітня, липня, жовтня та грудня. У 2011 році соцстандарти переглядалися 4 рази, у 2010 році - 5 разів, і навіть у кризовому 2009 році соцстандарти збільшувалися 5 разів протягом року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує на 2013 рік встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року - 1,108 тис. гривень, з 1 грудня - 1,176 тис гривень. Мінімальну зарплату планується встановити на рівні 1,147 тис. грн з 1 січня і 1,218 тис. грн - з 1 грудня. Про це йдеться в проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.