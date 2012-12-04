У проекті бюджету-2013 передбачено 83,2 млрд грн дотацій Пенсійному фонду

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України затвердити у державному бюджеті на 2013 рік обсяг бюджетної дотації Пенсійному фонду в розмірі 83,2 млрд грн, що на 18,7 млрд грн (або на 29%) більше, ніж у 2012 році. Про це сказано у проекті закону про державний бюджет на 2013 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до проекту держбюджету, в розрахований обсяг коштів також входить 21,8 млрд грн, що спрямовуються на покриття дефіциту Фонду. Це на 6,5 млрд грн (або на 42,5%) більше, ніж було спрямовано на аналогічні цілі в цьому році.

Передбачається, що зазначений розмір асигнувань дозволить провести перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію в 2008 році, збільшити доплати до пенсій, а також здійснити поетапне підвищення розміру пенсій військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат низці категорій громадян з травня 2012 року Кабінет Міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року, збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн. Зокрема, доходи ПФУ збільшені з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

За підсумками 2011 року дефіцит Пенсійного фонду становив 30,1 млрд грн.