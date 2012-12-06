Учені під парламентом вимагають збільшити фінансування наукової сфери

Представники Національної академії наук України проводять пікет біля Верховної Ради з вимогою збільшити у проекті державного бюджету на 2013 рік видатки на наукову сферу.

Як передає кореспондент УНІАН, всього в акції, організованій профспілкою Національної академії наук, беруть понад сто науковців.

Учасники акції розмістили на паркані біля будівлі парламенту плакат «Без науки немає майбутнього України». В акції беруть участь як молоді люди, так і люди похилого віку.