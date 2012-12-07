Янукович доручив Кабміну підготувати вичерпний перелік адмінпослуг

Уряд у стислі строки має підготувати законопроекти щодо визначення вичерпного переліку адміністративних послуг та розміру плати за їхнє надання, а також встановлення відповідальності чиновників за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

Про це йдеться у відповідному дорученні Президента України Віктора Януковича, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Кабінету міністрів та керівникам місцевих адміністрацій доручено забезпечити відкриття на території України мережі центрів надання адміністративних послуг. До того ж має бути визначений перелік послуг, які гарантовано надаватимуться громадянам у зазначених центрах. Йдеться, зокрема, про послуги з оформлення землі, дозвільних документів у сфері будівництва та реєстрації нерухомості.

Одним із ключових завдань реформи є створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Глава держави у своєму дорученні також вимагає ухвалення окремої Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

Президент звернув окрему увагу на необхідність усунення надмірного державного регулювання сфери використання індивідуального житла, зокрема скасування дозволу на переобладнання, перепланування житлового будинку або приміщення.

Уряд також повинен забезпечити можливість оформлення договорів купівлі-продажу автомобілів безпосередньо працівниками МРЕВ (без залучення торгівельних організацій), а також здешевлення вартості послуг з отримання громадянами посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив, що в 2014 році державні послуги населенню почнуть надавати в електронному форматі. «Вже у 2014 році адміністративні послуги населенню почнуть надавати в електронній формі - починаючи з видачі свідоцтва про народження і закінчуючи видачею свідоцтва про смерть», - сказав він.

За словами С.Тігіпка, вже розроблений єдиний сайт надання адміністративних послуг.