Кабмін хоче посилити соцзахист військовослужбовців у резерві

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України про службу у військовому резерві".

Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідний проект закону був схвалений на засіданні 5 грудня.

Ним передбачено внесення змін одночасно до шести законів, що регламентують проходження служби у військовому резерві.

Зокрема, законопроект передбачає поширення гарантій соціального та правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців, на резервістів (під час виконання обов'язків служби у військовому резерві); надання резервістам можливості брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки; забезпечення права на проходження служби у військовому резерві жінкам.

«Ухвалення цього закону дозволить забезпечити подальший розвиток служби в резерві як складової реформування Озброєний сил», наголошується у повідомленні.

*** У 2006 році після схвалення Верховною Радою України нової редакції Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" була введена служба у військовому резерві.

На сьогодні службу у військових частинах постійної готовності добровільно проходять більше 2 тис. резервістів, понад 500 з них - офіцери.

Згідно з проектом Концепції реформування і розвитку ЗСУ, кількість резервістів передбачено збільшити до 20 тис.