Експерт прогнозує соціальні конфлікти на тлі неефективної боротьби з корупцією

Реалізація програми протидії корупції в Україні, розрахована на 2011-2015 роки, із загальним обсягом фінансування 820 млн грн є неефективною і може призвести до виникнення соціальних конфліктів. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник Transparency International Україна Олексій Хмара.

На думку експерта, Програма протидії корупції діє в Україні вже рік, проте оцінка її реалізації заслуговує в середньому трьох балів за п’ятибальною шкалою. «У 2012-2013 роках у рамках фінансування програми передбачалося виділити з бюджету близько 247 млн грн. Переважно на два міністерства – Мінохоронздоров'я і Мінсоцполітики – на старт реформи у сфері охорони здоров'я і впровадження низки електронних процедур у системі Мінсоцполітики. Проте грошей не дали. До того ж кошти виділяють на проекти, не сильно пов'язані з боротьбою із корупцією», - відзначив О.Хмара.

За його словами, все, що було зроблено в рамках реалізації програми, профінансовано за рахунок власних коштів міністерств і відомств. Водночас, як сказав О.Хмара, за рік вдалося відкрити три центри надання послуг, ухвалити закон про адміністративні послуги, запустити пілотні системи електронного документообігу в дозвільних органах влади.

До того ж О.Хмара звернув увагу на те, що в 2013 році обсяг фінансування за програмою становить також близько 200 млн грн, але фактично в бюджеті на ці цілі не передбачено нічого. Крім того, за словами О.Хмари, розписаний перелік заходів також є спірним.

«Ми пропонуємо спрямовувати кошти на впровадження навчальних антикорупційних програм для чиновників і громадян, на побудову системи зовнішнього контролю, на побудову системи центрів адміністративних послуг. Вартість одного такого центру варіюється від 10 до 40 млн грн. Наразі таких центрів лише три – у Києві, Луганську і Кіровограді. Якщо зробити їх по всій країні, буде потрібно близько мільярда гривень, але це дозволить вже в перший рік зменшити прояви корупції на 40%, а через три роки – знизити показник корупції до 10-15%», - упевнений О.Хмара.

На його думку, вже зараз необхідно змінити пріоритети програми і, можливо, зменшити термін її дії до 2,5-3 років. «Необхідно змінити пріоритети програми вже зараз. У 2013 році нас чекає дуже обмежений бюджет, і питання корупції відійде на другий план. Проте, зрештою, стосовно боротьби з корупцією ми можемо одержати ситуацію, ще гіршу, ніж цього року, коли ми посіли 144-е місце в рейтингу Transparency International. І тоді наступний логічний крок – це, зокрема, збройні конфлікти, коли народ піде на владу, а чиновники захищатимуть свої бюджетні інтереси», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Україна за рівнем сприйняття корупції посідає 144-е із 176-ти місць в рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International. Серед колишніх країн СРСР вищий, ніж в Україні, рівень корупції тільки в державах Середньої Азії.