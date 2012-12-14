Янукович продовжить контролювати процес соцзахисту "чорнобильців"

Президент України Віктор Янукович запевняє, що й надалі контролюватиме процес своєчасної і повної реалізації положень законодавства, а також власних ініціатив щодо забезпечення соціальної захищеності учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, сімей загиблих та постраждалих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у його зверненні з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

«Понад чверть століття тому в умовах смертельного радіоактивного опромінення було завершено будівництво укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні Україна вшановує учасників ліквідації наслідків тієї страшної аварії. Ми вклоняємося їхньому високому професіоналізму, самовідданості і жертовності заради прийдешніх поколінь. Багато з тих, хто взв на себе перший удар ядерної стихії, на жаль, уже пішли у безсмертя, залишивши смуток та біль у наших серцях. Вічна і світла їм пам'ять», - йдеться у зверненні.

В.Янукович висловив «глибоку повагу фахівцям, які нині виконують відповідальні завдання з мінімізації тяжких наслідків найбільшої у світі техногенної катастрофи», та подякував цим людям за їхню нелегку працю.

Він звернувся до всіх небайдужих громадян із закликом «виявляти постійну увагу до героїв-чорнобильців, аби гідно віддячити їм за наше врятоване сьогодення та майбутнє».

Президент побажав учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС міцного здоров'я, добробуту, довгих та щасливих років життя.

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