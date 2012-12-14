У Росії протягом найближчих двох років курців "ізолюють"

Російська Держдума ухвалила у першому читанні закон, який заборонить в Росії куріння в ресторанах і потягах, а також продаж цигарок у кіосках, повідомляє ВВС.

За підготовлений МОЗом закон проголосували майже всі присутні у залі депутати нижньої палати російського парламенту: 429 осіб, і лише двоє утрималися.

Якщо у другому читанні до закону не внесуть суттєвих поправкок, то протягом найближчих двох років у Росії повністю заборонять куріння в ресторанах, барах і кафе, у під'їздах житлових будинків, на робочих місцях, на пляжах, на об'єктах транспортної інфраструктури та поблизу них, у потягах, у медичних установах і на дитячих майданчиках.

"Реалізація цього закону дозволить створити в Росії бездимне середовище за принципом так званого "відкритого неба", тобто, куріння буде допускатися тільки в тих громадських місцях, які не обмежені простором", - заявив депутатам заступник міністра охорони здоров'я Сергій Вельмяйкін.

Пояснюючи, зокрема, заборону на куріння в ресторанах, барах і кафе, Вельмяйкін сказав, що некурці мають право "не сидіти в обкуреній залі", а також, що офіціант за вісім годин роботи у накуреному приміщенні отримує дозу диму, еквівалентну викурюванню двох пачок цигарок.

Переважна більшість парламентаріїв, які взяли участь у дискусії про новий закон, повністю підтримали заборони, і лише кілька депутатів, не піддаючи сумніву саму необхідність боротися з курінням, розкритикували ідеологію і окремі положення проекту.

Друге читання законопроекту "Про охорону здоров'я населення від впливу навколишнього тютюнового диму та наслідків споживання тютюну" пройде, ймовірно, у лютому, а фінальне третє - до кінця весняної сесії.