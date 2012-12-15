У ПФ запевняють, що виплата пенсій забезпечується у повному обсязі

Виплата пенсій в Україні забезпечується у повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПФУ, за 11 місяців нинішнього року виплату пенсій та грошової допомоги профінансовано в сумі 213 млрд. грн.

"Фінансування грудневих пенсій відбувається у чіткій відповідності до календарного графіка виплати", - запевнили у ПФУ, зауваживши, що при цьому враховано підвищення розмірів пенсійних виплат у зв’язку із зростанням з 1 грудня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 884 грн.