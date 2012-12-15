У столиці МНС відкриває пункти обігріву для безпритульних

У всіх районах Києва на період сильних морозів МНС встановлює пункти обігріву для безпритульних - намети з теплогенераторами, гарячими напоями та продуктами харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМНС України в м.Києві, також в кожному пункті, для надання допомоги населенню, цілодобово перебуватимуть рятувальники та працівники соціальних служб. Громадяни, які потребують допомоги, забезпечуватимуться гарячим чаєм, бутербродами тощо.

Сюди може звернутися кожен, хто потребує допомоги.

Як зазначили в МНС, пункти встановлюватимуться із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Їхня діяльність буде припинена після завершення періоду низьких температур.

За інформацією прес-служби, вже розпочали роботу пункти обігріву в Голосіївському, Солом’янському, Дніпровському районах столиці.