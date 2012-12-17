Азаров: міністри несуть відповідальність за виплату зарплат у профільних галузях

За виплату зарплат по лінії міністерств несуть персональну відповідальність міністри, які їх очолюють, наголошує прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів, про це він сказав сьогодні під час засідання уряду.

М.Азаров зазначив, що на зарплати додатково виділено 5 млрд гривень, однак з деяких регіонів надходять сигнали про несвоєчасність проведення виплат. «Треба розібратися, чому і де гроші не пішли на зарплати, й на що було потрачено кошти», - поставив завдання голова уряду.

При цьому він зазначив, що голови ОДА особисто мають пояснити уряду причини виникнення заборгованостей.

За виплати педагогам, працівникам культури, медичним працівникам несуть відповідальність керівники відповідних міністерств. «По жодному міністерству не повинно бути заборгованості», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в.о. прем'єр-міністра України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів, Державному казначейству, головам обласних держадміністрацій під особисту відповідальність протягом двох днів забезпечити погашення заборгованості і ритмічну виплату зарплат у бюджетних установах.

Станом на 1 листопада заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 896,906 млн грн.

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