У Чернівецькій обл. працівники підприємства «Арго» перекрили автотрасу. Причина - борги із зарплати

У селі Атаки Хотинського району Чернівецької області працівники підприємства ТЗоВ ВКТ "Арго" м. Хотин перекрили автотрасу державного значення Чернівці - Київ, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один із учасників акції, з 11.00 години 60 мешканців Хотинського району і сусідніх сіл Хмельницької області, які працювали на підприємстві "Арго", постійно ходять по пішохідному переходу неподалік мосту через Дністер, на межі Чернівецької і Хмельницької областей, і таким чином не дають транспорту проїхати. На даний момент утворилися кілометрові колони автомобілів по обидві сторони мосту. Ситуацію ускладнюють кліматичні умови. Минулої ночі в північних районах Чернівецької області, прилеглих до Хмельниччини, сильна хуртовина замела частину доріг місцевого значення.

Люди вимагають розрахуватися з ними за роботу за рік — підприємство не працює, але борг із зарплати, за їхніми словами, становить близько 10 мільйонів гривень. Вони також вимагають зустрічі з головою Хотинської РДА.

В коментарі чернівецьким ЗМІ перший заступник голови Хотинської РДА Олександр Корнівський заявив, що проблема із зарплатою на цьому підприємстві справді існує. «Але треба розуміти, якби підприємство працювало зараз, борги погасило б. А так, все майно перебуває у заставі банку, який не дає пустити виробництво», - додав він.

Керівник району буде домовлятися з людьми, щоб не створювали проблем для руху транспорту. Далі обіцяє вирішувати й проблему боргів.

На даний час міліція, кілька бригад патрульних служб, спостерігають за акцією і не втручаються.

Довідка УНІАН. Компанія ТЗоВ ВКТ «Арго» працює в Хотинському районі Чернівецької області понад 10 років. З 2003 року підприємство налагодило на сучасному європейському обладнанні виробництво металевої тари для харчових продуктів. У 2008 році продажі компанії перевищили 500 млн грн. Підприємство забезпечує 60% потреб ринку України в цій продукції, а за окремими позиціями і 80%.

Третину своєї продукції підприємство експортує в країни СНД та Європи. В приватних сегментах російського ринку доля корпорації «Арго» у 2008 році становила 18%.

У 2009 році через зміну власників і кілька спроб рейдерської атаки продажі компанії впали до 350 млн грн на рік і почала накопичуватися заборгованість із зарплати. Через судову тяганину в боротьбі за підприємство на даний час все майно ВТК «Арго» перебуває у заставі банку, який не дає пустити виробництво і виплатити людям гроші.

На підприємстві працює майже тисяча працівників.