Засновник Facebook Цукерберг пожертвував 18 млн акцій соцмережі на благодійність

Засновник Facebook Марк Цукерберг пожертвував 18 млн акцій своєї соціальної мережі на благодійність, направивши їх некомерційній організації - Фонду Кремнієвої долини, яка займеться розподілом грошових коштів. Про це Цукерберг повідомив сьогодні на своїй сторінці в Facebook.

Виходячи з даних про вартість акцій соцмережі на момент закриття торгів 18 грудня, йдеться про пожертвування майже в 500 млн доларів.

За його словами, 2 роки тому він підписав документ, згідно з яким зобов'язується направляти на благодійність більшу частину зароблених коштів. Перший великий проект, що отримав пожертвування, як нагадав Цукерберг, допоміг відкрити в місті Ньюарк штату Нью-Джерсі понад десятка нових шкіл і підписати контракти з кращими в США вчителями. На цей проект було спрямовано близько 100 млн доларів, передає ІТАР-ТАСС.

"Я дуже пишаюся роботою, яку ми зробили. Сьогодні, як пожертвування на нові проекти, ми направили 18 млн акцій Facebook фонду Silicon Valley Community Foundation, - написав Цукерберг. - Разом ми будемо шукати області в сфері освіти та охорони здоров'я, на яких можна буде сфокусуватися".