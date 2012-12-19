В Україні зросло безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у листопаді 2012 року зросла порівняно з жовтнем 2012 року на 0,2% і становила 1,6% (441,3 тис. осіб) до загальної кількості працездатного населення. Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як зазначається у повідомленні, кількість безробітних, які одержують матеріальну допомогу, у листопаді порівняно з жовтнем також зросла на 49 тис. осіб – до 327 тис. з 288 тис. безробітних. При цьому розмір матеріальної допомоги у листопаді порівняно з жовтнем зменшився на 22 грн – до 971 грн з 993 грн.

Пропозиція вакансій від підприємств у листопаді порівняно з жовтнем також зменшилася на 10,9 тис. - до 63.3 тис. вакансій, а конкурс на одну вакантну посаду становив 74 особи.

Наголошується, що в листопаді 2012 року порівняно з січнем 2012 року кількість безробітних зменшилася на 79,6 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні у жовтні 2012 року знизився порівняно з вереснем на 0,1% – до 1,4%.

З 1 січня 2013 року максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми, і не буде прив'язана до середньої зарплати у регіоні.