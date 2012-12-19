КМДА попереджає - з січня почнеться моніторинг виконання антитютюнового закону

З січня 2013 року в Києві та інших областях країни почнеться моніторинг виконання закону про повну заборону куріння у громадських та на робочих місцях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як наголошується в повідомленні, у місцях і закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка вміщує графічний знак про заборону куріння та текст такого змісту: «Куріння заборонено!». Штрафи за порушення вимог закону для підприємців (фізичних та юридичних осіб) становлять від 1 тис. грн. до 10 тис. грн., а для фізичних осіб-курців від 51 до 175 грн.

За даними Головного управління охорони здоров'я КМДА, у столиці щороку від захворювань, викликаних курінням, помирають понад 6 тис. осіб. Це близько 20% від загальної смертності серед мешканців міста.

«Незважаючи на певне зростання тривалості життя в Україні, високу смертність через захворювання, викликані курінням, підсилює демографічна криза. Тому звільнення робочих та громадських місць від куріння не тільки поліпшить здоров'я нації, але й буде сприяти виходу з демографічної кризи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів про вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», з 16 грудня 2012 заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у ресторанах, у приміщеннях і на території навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, закладів охорони здоров'я, у приміщеннях об'єктів культурного призначення та органів державної влади і місцевого самоврядування, інших державних установ і на зупинках транспорту.