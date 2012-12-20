Євросоюзу пророкують гуманітарну кризу через нелегальних мігрантів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International попереджує, що на Євросоюз насувається гуманітарна криза через загрозливу ситуацію з десятками тисяч нелегальних іммігрантів і особами, які шукають притулок у Греції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Amnesty International у своїй доповіді відзначає жахливі умови утримання вимушених переселенців, тривалі затримки в реєстрації клопотань про надання притулку, а також зростання насильства на расовому ґрунті.

Як приклад правозахисники наводять випадок, коли судно з Туреччини з сирійськими біженцями на борту було навмисно потоплене грецькою поліцією, і людям довелося діставатися берега уплав.

У доповіді зазначається, що сплеск нападів на мігрантів у Греції збігся зі зростанням популярності місцевої ультраправої партії "Золота Зоря".