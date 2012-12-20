У Литві з 1 січня мінімальна зарплата підвищиться до 290 євро

Вільнюс. У Литві з 1 січня збільшується мінімальна зарплата на 17,7% - з 246 євро до 290 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив новий уряд республіки.

«У міністерстві соціального захисту та праці розраховують, що ця ініціатива підвищить внутрішнє споживання, а також знизить кількість отримувачів соціальної грошової допомоги та обсяг держкоштів, що йдуть на соціальну допомогу та оплату компенсацій за опалення і воду (середній рахунок за опалення в Литві у зимові місяці становить 90 євро)», - повідомляє Delfi.lt.

Тим часом, низка експертів стверджують, що підвищення мінімальної заробітної плати стимулюватиме інфляцію і може призвести до розорення невеликих приватних фірм.

Після перемоги на жовтневих виборах і формування правлячої лівоцентристської коаліції (Соціал-демократична партія Литви, Партія праці, «Порядок і справедливість» і «Виборча акція поляків Литви») була розроблена програма підвищення мінімальної зарплати на період до 2016 року. До кінця цього періоду її розмір повинен становити половину від середньої зарплати по країні (зараз цей показник дорівнює 630 євро).

Довідка УНІАН. Мінімальну зарплату в Литві наразі отримують близько 200 тисяч осіб (майже кожен п'ятий працюючий). На її заявлене підвищення з державного і муніципального бюджетів необхідно буде виділити близько 160 мільйонів литів (46,3 мільйона євро). В уряді запевняють, що необхідні кошти вже знайдені.

У 2009 році Литва стала однією із головних жертв світової фінансової кризи в Європі. Але потім був зафіксований підйом економіки - на початку 2011 року Литва вийшла на друге місце в ЄС за зростанням ВВП. Варто відзначити, що в цій країні, зокрема, розташовується єдиний нафтопереробний завод у Прибалтиці. Американське видання Business Insider у 2011 році опублікувало список країн, в яких у найближчі 5 років може статися дефолт. Очолювала його Греція, Литва ж займала 14-у позицію. Аналітики з США оцінили ймовірність дефолту в усіх країнах. На першому місці тоді опинилася Греція. У першу десятку входили Венесуела, Португалія, Ірландія, Аргентина, Україна, Ліван, В'єтнам, Іспанія і Хорватія, Росія посідала 21-е місце.

До 2012 року було визнано, що Латвія вийшла з кризи. Експерти зазначали, що за рахунок найбідніших верств населення. Водночас у Литві прогнозують, що темпи економічного зростання в 2012 році сповільняться. Країна навряд чи досягне запланованого 4,75% зростання. За найоптимістичнішими прогнозами, воно становитиме лише 3,5%. Про це відкрито говорять ті ж експерти МВФ, які стверджують, що "падіння попиту в єврозоні скоротить литовський експорт".