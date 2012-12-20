У Первомайську близько 60 гірників відмовилися спускатися у шахту через борги із зарплати
Близько 60 шахтарів ТОВ "Інтер-інвест вугілля" в Первомайську Луганської області 18 та 19 грудня відмовлялися спускатися в шахту у зв'язку з невиплатою їм заробітної плати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, борг із зарплати становить 3,8 млн. грн, і ще 5 грудня прокуратурою міста Первомайська за фактом невиплати заробітної плати на ім'я директора зазначеного товариства були внесені подання.
Крім того, вищезгаданий факт внесено Первомайським міськвідділом управління МВС до єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події, проводиться перевірка.
Це питання перебуває на контролі прокуратури області.
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