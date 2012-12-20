Азаров вважає, що городяни повинні самі прибирати сніг - "узяв лопату і вийшов до під'їзду"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що жителі міст мають самостійно прибирати сніг біля своїх будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку прем'єр висловив на своїй лекції в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця.

«А хто ж має зайнятися тим, щоб почистити свої під'їзди? Пожежні машини чи малопотужна техніка? У нас з вами 40 сантиметрів снігу за один день. Це двомісячна норма опадів. Можна за один день прибрати? Звичайно, ні. Скільки потрібно мати техніки і людей, щоб за один день такий величезний пласт снігу відвезти з міста. Це неможливо, тому поки всі не зрозуміють, що замість того щоб скулити – взяв лопату, вийшов до під'їзду, розчистив свою дорогу, попросив сусіда прибрати машину, поки вона не перетворилася на непереборну перешкоду», - сказав М.Азаров.

Також прем'єр відзначив, що коли почалися сильні снігопади, він звернувся до ректорів вишів із проханням організувати студентів на роботи з розчищення від снігу хоча б територій навколо гуртожитків.

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