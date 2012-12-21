Працівники зони відчуження ЧАЕС готують акцію протесту у зв’язку з невиплатою зарплати

Профспілкові комітети підприємств, які працюють у зоні відчуження ЧАЕС, готуються до акції протесту, призначену на 28 грудня, у зв’язку з невиплатою заробітної плати персоналу.

Про це УНІАН повідомили у первинній профспілковій організації ЧАЕС.

За їхніми даними, на сьогодні заборгованість становить 1,5 місяці.

Як зазначають у профспілці, у відповідь на неодноразові звернення Міністерства надзвичайних ситуацій України було дане доручення прем’єр-міністра від 24 листопада 2012 року про забезпечення фінансування затверджених бюджетних програм. Минув майже місяць, однак доручення не виконано.

До того ж у профспілці звертають увагу, що, враховуючи повідомлення Держказначейства про припинення розрахункових та платіжних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів за незахищенними статтями 25 грудня, а за захищенними - 27 грудня, існує високий ризик, що заборгованість не буде погашена до кінця поточного року.

Отже, відсутність чітких перспектив із погашенням заборгованості та зростання соціальної напруги серед персоналу призвели до рішення про проведення акції протесту, наголосили в профспілці.

Читайте також:

Держказначейство запевняє, що коштів для виконання планових видатків бюджету достатньо

Бюджетні гроші пропали в "казначейському трикутнику"