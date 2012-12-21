Опозиція вимагатиме звіту Азарова щодо економічної ситуації в Україні - Томенко

Опозиція вимагатиме звіту у Верховній Раді до кінця року прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо соціально-економічного становища України в 2012 році.

Про це сьогодні УНІАН повідомив один з лідерів “Батьківщини”, народний депутат Микола Томенко.

“Опозиція вимагатиме заслухати звіт глави уряду щодо соціально-економічної ситуації у 2012 році за будь-яких обставин”, - сказав він. Зокрема, за словами М.Томенка, М.Азаров має поінформувати, коли буде погашено всю заборгованість бюджетникам із заробітної плати, а також коли будуть профінансовані програми місцевого самоврядування, які «місяцями лежать в Держказначействі».

М.Томенко наголосив, що такий звіт має бути у парламенті якщо не 25 грудня, то в будь-якій інший день, до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з календарним планом, ВР збереться на пленарне засідання в цьому році лише 25 грудня.