Закарпатська облрада надала трьом мовам статус регіональних

Закарпатська обласна рада надала угорській, румунській та русинській мовам статус регіональної на окремих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 78 депутатів, п’ятеро утрималися, 14 не голосували.

Дослівно рішення, ухвалене закарпатськими депутатами, звучить так: «взяти до відома, що станом на 21 грудня 2012 року, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики" на території окремих адміністративно-територіальних одиниць області поряд з українською як державною поширеними як регіональні є угорська, румунська та русинська мови".

Другим пунктом рішення є рекомендувати органам місцевого самоврядування за наявності законних підстав вживати заходи щодо реалізації закону.

За словами голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги, проект рішення поданий як політичний проект, бо, згідно з законом, якщо на певній території проживає більше 10 відсотків, то й рішення відповідні не потрібні. «Це не функція обласної ради – ухвалювати подібні рішення, вони передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики», - уточнив І. Балога.

«Це рішення є політичним, але юридично ні до чого не зобов'язує», - зазначив І. Балога.