Білорусь не затримуватиме на кордоні нелегалів, які прямують до Європи, - Лукашенко

Мінськ. Білорусь не затримуватиме на кордоні нелегальних мігрантів, які прямують до Європи, доки Євросоюз не відмінить санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Мінську із студентами і викладачами Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки.

«Ми ловимо тисячі мігрантів, затримуємо тоннами наркотики. І коли вони нас почали придушувати, я прикордонникам сказав: а навіщо ми їх ловитимемо? Вони приїхали не до нас, нехай їдуть, куди хочуть. І ми так на деякі речі почали дивитися. І сьогодні в Литві, Польщі й інших державах переповнені мігрантами відповідні табори. І щодня прохання: давайте поговоримо, вирішимо і так далі. Я кажу: ні, хлопці, доки не заспокоїтеся і не припините розмахувати санкціями, я більше вас захищати не буду», - наголосив О.Лукашенко.

При цьому Президент Білорусі пропонує варіант вирішення цього питання – платити гроші. «Це немало коштує. Нам треба утримувати кордон, військових, прикордонників. Це сьогодні мільйони доларів. Платіть – ловитимемо, ні – здоровенькі були. Тобто, не тільки вони нас вчать, а й ми їх починаємо потихеньку привчати до того, аби вони поважали нас і цінували нас, і розуміли, що ми для Європи проблем ніяких не створюємо, лише добро. Ми нікому не погрожували і не погрожуємо, навіть на думці такого немає, ні в кого нічого не відбираємо», - сказав О.Лукашенко.

Він упевнений, що Європейському Союзу слід спочатку навести лад у себе, а відтак пред'являти претензії Білорусі. «От у Греції, Португалії, Італії частково, інших місцях – наведіть у себе лад, а потім нам пред'являйте претензії», - відзначив білоруський Президент.