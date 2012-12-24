Королевську призначено міністром соціальної політики України

Президент України Віктор Янукович призначив Наталію Королевську міністром соціальної політики України. Про це сказано в указі Президента, опублікованому на сайті глави держави.

На парламентських виборах 2012 року Н.Королевська йшла на чолі списку політичної партії "Україна - Вперед", що набрала 1,58% голосів виборців.

На попередніх парламентських виборах Н.Королевська пройшла до Верховної Ради за списком Блоку Юлії Тимошенко, очолювала Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, позиціонувала себе як опозиційний політик.