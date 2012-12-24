Королевську призначено міністром соціальної політики України
10:36, 24 грудня 2012Соцполітика
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Наталія Королевська
Президент України Віктор Янукович призначив Наталію Королевську міністром соціальної політики України. Про це сказано в указі Президента, опублікованому на сайті глави держави.
На парламентських виборах 2012 року Н.Королевська йшла на чолі списку політичної партії "Україна - Вперед", що набрала 1,58% голосів виборців.
На попередніх парламентських виборах Н.Королевська пройшла до Верховної Ради за списком Блоку Юлії Тимошенко, очолювала Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, позиціонувала себе як опозиційний політик.
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