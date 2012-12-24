Змінено порядок оцінки вартості активів недержавних пенсійних фондів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до діючого порядку визначення чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів (НПФ), йдеться в офіційному повідомленні комісії.

Зміни розроблені з метою приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема, законів «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

«Зміни стосуються порядку визначення вартості пенсійних активів у системі недержавного пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного пенсійного страхування... », - прокоментувала нововведення Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

Іншим ключовим завданням змін є врегулювання питання взаємовідносин між суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до положення про вимоги до осіб, які керують активами недержавних пенсійних фондів щодо складу і структури активів НПФ.

Довідка УНІАН. Недержавний пенсійний фонд відповідно до чинного законодавством є неприбутковою організацією і функціонує виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами.

За даними НКЦПФР, на 1 січня 2011 року всього в Україні діяло понад 80 недержавних пенсійних фондів, загальна вартість активів яких за 2011 рік зросла до 1,38 млрд грн з 1,13 млрд грн.