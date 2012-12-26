У КМДА обіцяють підвищити зарплату медпрацівникам паліативної та хоспісної допомоги

У 2013 році медичним працівникам відділень паліативної та хоспісної допомоги в Києві підвищать заробітну плату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за дорученням голови КМДА Олександра Попова в Головному управлінні охорони здоров’я здійснено розрахунки щодо підвищення зарплати медпрацівникам відділень паліативної та хоспісної допомоги за рахунок збільшення розміру стимулюючих надбавок до 50%.

Згідно з проведеним розрахунком, на збільшення розміру стимулюючих виплат у проекті бюджету на 2013 рік додатково закладено близько 1 млн 300 тис. грн.

Також Головне управління охорони здоров’я надіслало пропозиції Міністерству охорони здоров’я України щодо підвищення посадових окладів. Тарифні ставки пропонують збільшити на 50% працівникам, які обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю, а також прикутих до ліжка. Крім того, для персоналу відділень паліативної та хоспісної допомоги пропонують встановити додаткову щорічну оплачувану 14-денну відпустку.

Як нагадали в КМДА, у столиці немає спеціалізованих медичних закладів, що надають паліативну допомогу. Хоспіси організовано при трьох міських лікарнях. Проблема паліативної допомоги стоїть дуже гостро. Багато киян потребують опіки та підтримки. Це не лише онкохворі та люди похилого віку, а й хворі на СНІД, цукровий діабет, туберкульоз тощо наголошується в повідомленні.

Оскільки в Україні не настільки розвинене волонтерство, як у європейських країнах, догляд за паліативними хворими в основному здійснюється тільки медичним персоналом відділень. Наразі важкі умови праці медиків у хоспісах, нервово-емоційне навантаження та низький рівень заробітної плати (середня зарплата працівника такого відділення коливається від 1765 до 2324 грн.) є головною причиною неукомплектованості та плинності кадрів, зазначають у профільному управлінні. Тож поліпшення фінансування саме цього напряму медицини, переконані фахівці, має стати дієвим кроком у розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Києві.