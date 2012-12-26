У Росії в 2013 році не буде обмежень на роботу для іноземців з 59 професій

Москва. У Росії затверджено перелік з 59 професій іноземних громадян - кваліфікованих фахівців, на яких квоти не поширюються на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві праці і соціальної політики Росії.

«Перелік на 2013 рік містить 59 професій (спеціальностей, посад) і залишається без змін з 2012 року. Цього року він був двічі доповнений 6 посадами інженерно-технічного профілю і 19 творчими професіями», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до документу, до числа іноземних фахівців, на яких не поширюватимуться квоти, зокрема, ввійшли артисти балету, цирку і драми, а також диригенти, режисери, звукооператори, постановники трюків і хореографи. Також поза квотами можна буде приймати іноземців на роботу на посади інженерів із захисту інформації, із впровадження нової техніки, з організації управління виробництвом.

Крім того, квоти не поширюватимуться на посади гендиректорів, директорів з економіки, директорів заводів і департаментів, заступників голови правління компаній.

За даними Федеральної міграційної служби РФ, до Росії щорічно приїжджає щонайменш 1 млн трудових мігрантів з України.