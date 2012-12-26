У Пенсійному фонді стверджують, що пенсії за грудень профінансовані повністю

Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 грудня завершив фінансування пенсійних виплат за грудень по всіх регіонах країни.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду, розміщеному на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат низки категорій громадян з травня 2012 року Кабінет Міністрів, під час перегляду бюджету ПФУ на другу половину 2012 року збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн. Так, доходи ПФУ збільшені з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.