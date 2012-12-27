Педагоги погрожують вийти на вулицю, якщо їм не платитимуть зарплату

Якщо на початку наступного року педагоги все ж залишаться без заробітної плати, вони застосують свою давню традиційну практику і будуть відстоювати свої права всіма законними методами, і якщо потрібно, вони готові виходити і відстоювати свої права і перед Кабміном і Верховною Радою.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник голови профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.

«Якщо педагоги залишаться без зарплати, вони використають свою давню традиційну практику, вони будуть свої права відстоювати всіма методами, які сьогодні дозволені законами. Працівники сфери освіти це вже не раз показували - якщо потрібно, вони готові виходити і відстоювати свої права і перед Кабміном і перед Верховною Радою», - заявив Романюк.