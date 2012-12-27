Росіяни хочуть сертифікувати українські медустанови для видачі довідок на роботу в РФ

Москва. Голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко пропонує сертифікувати в Україні низку медичних установ, які б видавали медичні довідки, необхідні при влаштуванні на роботу в Росії.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«На території України ми могли б акредитувати цілу низку медичних установ, довідки яких ми б визнавали», - сказав Г.Оніщенко.

За його словами, через складну економічну ситуацію в Україні багато людей їдуть працювати до Росії.

«Ми, наприклад, були б готові визнавати медичні документи і не примушувати людей приїжджати до Москви або іншого російського міста, ходити і обстежуватися. Цей сегмент цілком можна було б закрити», - сказав він.

До того ж Г.Оніщенко відзначив, що медобстеження в Росії дорожче, ніж в Україні.

Він зазначив, що російська економіка не може обійтися без трудових мігрантів, тому потрібно створювати для них нормальні умови. «Сьогодні російська економіка не може обійтися без трудових мігрантів і її треба зробити максимально легальною. Так, нам потрібні будівельники і люди, які працюють в малопрестижних галузях нашої економіки, тому давайте створювати умови для цих людей, дамо їм медичну страховку, щоб вони в разі потреби могли звернутися по медичну допомогу», - сказав Г.Оніщенко.

За його словами, у Росії треба дати можливість працювати людям, які не несуть загрози з погляду розповсюдження інфекційних захворювань.