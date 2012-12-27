Чисельність населення України на 1 січня становитиме 45,5 млн осіб

Прогнозна чисельність населення України на 1 січня 2013 року становитиме 45 547 800 осіб, що на 42 900 осіб менше за показник середньої чисельності населення в 2012 році. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначено у повідомленні, міське населення становитиме 31,4 млн осіб, сільське – 14,2 млн. осіб.

У регіональному розрізі найбільша кількість населення проживатиме у Донецькій області – 4,4 млн. осіб, у Дніпропетровській області – 3,3 млн. осіб, у Києві – 2,84 млн. осіб, Харківській області – 2,74 млн. осіб. Найменший показник очікується у Кіровоградській області - 995,6 тис. осіб, Чернівецькій області - 907,1 тис. осіб і Севастополі - 383,4 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн осіб, на 1 серпня - 45 млн 560 тис. 272 особи.