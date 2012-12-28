Кабмін направив 710,5 млн грн на погашення боргів перед бюджетниками
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 24 грудня здійснив перерозподіл раніше нерозподілених дотацій держбюджету на користь місцевих бюджетів на суму 710,5 млн грн з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості бюджетних установ з оплати енергоносіїв і виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.
Згідно з розпорядженням, кошти виділені як дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості.
Мінфіну приписали внести відповідні зміни до розпису держбюджету, а облдержадміністраціям – розподілити асигнування між обласними бюджетами, бюджетами міст обласного підпорядкування і районними бюджетами.
Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн. Водночас новопризначений міністр соціальної політики України Наталія Королевська пообіцяла докласти всіх зусиль для погашення боргів ще до кінця 2012 року.
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