Кабмін пропонує дати вугільним підприємствам 10 років на погашення боргів перед Фондом соцстрахування

Кабінет Міністрів України закликає Верховну Раду встановити граничний термін погашення заборгованості вугільних підприємств перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в 10 років. Про це йдеться в законопроекті №1178, опублікованому на офіційному сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, дія закону, у разі його ухвалення, поширюється на вугільні підприємства, які аж до 1 січня 2011 року перебували на обліку у Фонді соцстрахування як платники внесків. До їх числа входять підприємства, що ліквідовуються, підприємства, що входять у сферу компетенції Міністерства енергетики і вугільної промисловості, і підприємства, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами.

Погашення заборгованості перед Фондом соцстрахування оформляється у вигляді договору- розстрочки. Причому розстрочці підлягають борги за внесками, сформовані на 1 січня 2011 року, і штрафні санкції (пені), нараховані на суму заборгованості та не погашені на момент набуття чинності цим законом. Одержати розстрочку і оформити договір підприємства зможуть на підставі заявки, поданої у відділення дирекції Фонду не пізніше ніж через 90 днів з моменту набуття чинності цим законом. При оформленні договору про розстрочку пеня на суму розстрочки нараховуватися не буде, проте розстрочка суми боргу надається під відсотки, розраховані на підставі облікової ставки НБУ.

Погашення боргу в рамках договору-розстрочки здійснюється, починаючи з наступного місяця після укладення договору, рівними частинами і не пізніше 28 числа.

Умовою розірвання договору-розстрочки є факт невиплати боргів підприємством упродовж трьох місяців. Крім того, розірвання договору тягне за собою зобов'язання підприємства сплатити не лише суму заборгованості, а й відсотки за нею.