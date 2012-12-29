Міністр оборони обіцяє, що призов в армію відмінять вже у 2013 році

Міністр оборони України Павло Лебедєв обіцяє, що у 2013 році буде призупинено призов на строкову військову службу з одночасним переходом до комплектування армії виключно за контрактом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, вітаючи військовослужбовців та працівників ЗС України, ветеранів Збройних Сил та членів їхніх сімей з новорічними та різдвяними святами П.Лебедєв сказав: «Вже у новому році на нас чекають нові, масштабні завдання. Президентом України визначено шляхи подальшого реформування і розвитку Збройних Сил. Українське військо зазнає докорінних змін. Буде переглянуто структуру та систему управління Збройними Силами і поліпшено систему підготовки фахівців, призупинено призов на строкову військову службу з одночасним переходом до комплектування армії виключно за контрактом, як це зроблено сьогодні у провідних країнах світу».

За словами міністра, військова реформа не обмежиться зміною структури Збройних Сил, їхньої чисельності та принципу комплектування, а “максимальна увага буде зосереджена на виконанні завдань, які ставить керівництво держави щодо оснащення Збройних Сил України новими та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, інтенсифікації бойової підготовки та підвищення вишколу особового складу, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та їх родин, участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”.