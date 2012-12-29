Королевська: до 30 грудня борги із зарплат бюджетників повинні бути ліквідовані

Міністр соціальної політики Наталія Королевська заявляє, що заборгованість із зарплат бюджетників має бути ліквідована до 30 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Усі регіони у повному обсязі отримали кошти для виплати зарплат працівникам бюджетної сфери. Я особисто проконтролювала, щоб кошти дійшли до регіонів. Зараз керівники областей несуть персональну відповідальність, щоб кошти дійшли до людей. На вчорашній селекторній нараді я ще раз нагадала їм про це. Ми зробили все, щоб працівники бюджетної сфери зустріли Новий рік без боргів», - наголосила Н.Королевська.

Міністр зазначила, що посилено контроль щодо виплати зарплат бюджетникам.

«При Мінсоцполітики відновлено роботу Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості по зарплаті. Також міністерство звернулося до профспілок для того, щоб вони своєчасно інформували про виникнення заборгованості у бюджетній сфері. Посилено моніторинг звернень громадян через «гарячу» телефонну лінію Кабінету Міністрів України», - додала Н.Королевська.

Прес-служба нагадує, що прем’єр-міністр України Микола Азаров 24 грудня доручив міністру соціальної політики Н.Королевській узяти на контроль питання виплати заробітних плат.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більш як 1,3 млрд грн. Разом з тим, новопризначений міністр соціальної політики України Н.Королевська пообіцяла докласти всіх зусиль для погашення боргів ще до кінця 2012 року.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 24 грудня здійснив перерозподіл раніше нерозподілених дотацій держбюджету на користь місцевих бюджетів на суму 710,5 млн. грн з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості бюджетних установ з оплати енергоносіїв і виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.