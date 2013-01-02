У Росії заборонено на три роки в'їзд іноземцям, які порушили термін перебування у країні

Президент РФ Володимир Путін підписав поправки до закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації", згідно з якими до країни три роки не пускатимуть іноземців, які порушили до цього термін тимчасового перебування в Росії. Документ розміщено на порталі правової інформації, повідомляють РІА «Новости».

Санкції торкнуться тих, хто не покинув Росію через 30 днів після закінчення терміну тимчасового перебування.

Виняток становлять випадки, коли у людини не було можливості залишити Росію, зокрема через термінове лікування, тяжку хворобу або смерть близького родича.

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