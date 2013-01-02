Янукович: 2013 рік має стати роком розвитку і соціальної справедливості

Президент України Віктор Янукович наголосив, що 2013 рік повинен стати роком розвитку та соціальної справедливості.

Про це йдеться у його новорічному зверненні до співвітчизників.

«Рік, що минає, приніс країні нові звершення. Україна провела на найвищому рівні Євро-2012 і тим самим назавжди вписала своє ім’я в історію європейського футболу», - нагадав В.Янукович.

За його словами, наступний, 2013 рік, повинен стати роком розвитку та соціальної справедливості. «Усі гілки влади мають забезпечити максимальний соціальний ефект від економічного зростання та правових перетворень», - підкреслив Президент.

На переконання глав держави, початок роботи оновленого складу Верховної Ради та уряду відкриває можливості для конструктивної співпраці усіх провідних політичних сил задля розбудови України.

«Головним принципом нашої зовнішньої політики має стати відстоювання національної гідності. А ключовою відповіддю на нові виклики світової економічної кризи - злагода та згуртованість українського народу», - сказав В.Янукович.

Він висловив упевненість, що українці здатні об’єднатися заради спільного щасливого майбутнього.

Президент побажав кожній родині здоров’я, здійснення мрій та сподівань, миру та добробуту.